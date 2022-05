PSG, Real Madrid - Mercato : Rothen en dit plus sur Mbappé, rendez-vous imminent à Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Dossier Mbappé, ça continue. Hier, Le Parisien annonçait en exclusivité que l'attaquant du PSG était proche de se mettre d'accord avec ses dirigeants au sujet d'une prolongation de contrat. Depuis, la tendance s'est inversée et la mère du joueur aurait, le conditionnel est de rigueur, déclaré qu'un départ au Real Madrid restait une forte possibilité.

Aucune raison, dès lors, que Jérôme Rothen ne donne pas à son tour son opinion. Intéressant, tout de même, quand on sait que Rothen connaît les arcanes du club parisien. Extrait : "Il a ouvert la porte à une prolongation, il laisse la chance au PSG de lui proposer quelque chose de cohérent. Mais ce n'est pas l'argent en première ligne, c'est le projet sportif. Il veut ces réponses là et il les attend. Il ne les a pas. Sa logique, si rien ne change au PSG, c'est de partir et ça n'a pas évolué. J'espère que les dirigeants parisiens en ont conscience. Ce qui est sûr, il faut que les supporters le sachent, c'est qu'il est très attaché au PSG."

Par ailleurs, RMC annonce qu'un rendez-vous aura lieu la semaine prochaine entre le clan Mbappé et les dirigeants du Real Madrid.

Benjamin Danet

Rédacteur