PSG, Real Madrid - Mercato : Rothen prend Mbappé pour dessouder Leonardo

La charge est violente. Ce qui ne surprendra guère quand on sait qu'elle émane de Jérôme Rothen, ancien footeux devenu consultant sur les ondes de RMC. Ce dernier, qui a toujours un avis sur tout, reste très attentif à tout ce qu'il se passe au sein de l'un de ses anciens clubs, le PSG. Dans son viseur, le directeur sportif brésilien, Leonardo, incapable de performer sur certains dossiers.

Extrait : "Leonardo est le principal responsable de ce qui se passe au PSG depuis maintenant deux ans et demi. Je vais juger Leonardo sur un cas : Kylian Mbappé. Le prolonger, c'était sa priorité quand il est revenu à Paris. Ce que les dirigeants du club lui ont demandé. À l'arrivée, c'est un échec… Mbappé continue de faire des sorties médiatiques contre le PSG, et tout va dans le sens d’un départ. Après, il a pris d’autres dossiers en mains, et il y a des joueurs qui ont resigné des contrats à des prix incroyables pour regarder les autres jouer… La grille de salaires des joueurs qui ne jouent pas, c’est incroyable. Il y a 3,8 millions d’euros de salaires par mois qui vont à des joueurs qui n’ont quasiment pas jouer depuis le début de la saison… Kurzawa, Draxler, Rico, Ramos, Icardi, ça fait 50 ME sur l’année !"