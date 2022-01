PSG, Real Madrid - Mercato : Rüdiger aurait tranché entre ses deux propositions !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

C'est une évidence : au Real Madrid, comme au PSG, le prochain mercato estival sera animé. Et on ne parle pas uniquement du dossier Kylian Mbappé, qui va faire couler beaucoup d'encre, mais également celui d'Antonio Rüdiger, actuel défenseur central de Chelsea. Comme vous le savez, sans doute, ce dernier est courtisé comme jamais, notamment par les Madrilènes et par le PSG.

Il y a quelques heures, le site footmercato a donné de plus amples informations sur ce dossier. Assurant, déjà, que les deux clubs avaient formulé leur offre à Rüdiger. La proposition du PSG serait plus intéressante financièrement, mais le joueur, lui, aurait une préférence pour le Real Madrid. Les prochaines semaines permettront sans doute de savoir si l'information est avérée.

A suivre.