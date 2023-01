PSG, Real Madrid - Mercato : ten Hag se lâche sur Bellingham et Mbappé, le buzz est lancé en Angleterre !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que Manchester United est sur le point d'attirer le néerlandais Wout Weghorst pour remplacer Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag a fait le buzz sur les réseaux sociaux samedi au moment de quitter le centre d'entraînement des Red Devils. Prenant le temps de s'arrêter à la sortie du parking pour signer des autographes à quelques jeunes fans, le technicien batave a répondu avec humour à un jeune supporter lui demandant s'il était intéressé pour recruter Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG). Sa réponse, filmée par les smartphones aux alentours, a fait le tour des réseaux sociaux : « Oui, je veux les recruter. Signer les deux ? Tu as quelques pennies pour moi ? », a plaisanté un Erik ten Hag détendu. Certains tabloïds – comme le Daily Mirror - ont cependant pris au mot le coach de Manchester United faisant du Bondynois une cible crédible du club de Nord de l'Angleterre.

Alexandre Corboz

Rédacteur