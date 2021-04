PSG, Real Madrid - Mercato : tension au club et prix cassé pour Mbappé ?

C'est une sacrée bombe que vient de lâcher Le Parisien. Ou plutôt deux… Et elles concernent l'avenir de Kylian Mbappé. La première, c'est que l'état-major du Paris Saint-Germain commence sérieusement à s'impatienter devant les atermoiements du champion du monde. Hier encore, celui-ci a assuré au micro de RMC qu'il n'y avait pas d'avancée concernant une prolongation ou un départ.

Un départ pour moins de 150 M€ ?

Selon le quotidien régional, "le PSG et son actionnaire qatarien goûtent de moins en moins d’être suspendus au bon vouloir du crack de Bondy (22 ans). Si ce n’est de l’agacement, on sent une forme d’impatience comme le montre la dernière sortie de Leonardo, le directeur sportif parisien, fin février". Le directeur sportif brésilien avait demandé à son joueur de prendre position afin d'avoir le temps de recruter un remplaçant en cas de départ.

La deuxième bombe, la plus grosse, c'est que le Paris Saint-Germain serait prêt à céder son joueur pour beaucoup moins que les 200 M€ attendus initialement ! Le Parisien explique qu'en raison de la crise financière mais aussi parce qu'il ne reste qu'une année de contrat à Mbappé, le club de la capitale n'a aucune marge de manœuvre pour négocier. Et qu'il pourrait le laisser partir pour un montant compris entre 120 et 150 M€ ! A ce prix-là, Florentino Pérez ne se fera prier !