PSG, Real Madrid - Mercato : triple coup de tonnerre pour Mbappé !

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé dispose d'une année en option dans son contrat. Mais d'après le journal L'Équipe, qui a fait un gros point sur l'avenir du champion du monde 2018 dans son édition du jour, il aurait décider de ne pas la lever pour garder toutes ses options ouvertes. À noter que Kylian Mbappé aurait jusqu'au 31 juillet prochain pour activer ou non son année en option.

Mbappé sait qu'il ne partira pas cet été

À l'automne dernier, le natif de Bondy aurait voulu quitter le club de la capitale en raison de multiples divergences, du recrutement de l'été dernier et un retard de paiement sur son salaire lors du mois de septembre. Mais depuis, les relations entre Kylian Mbappé et le PSG seraient apaisés et l'ancien Monégasque, toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, saurait que son club ne le laissera pas partir cet été. "Mbappé ne partira pas cet été, même s'il lui reste un an de contrat. Tout se passe bien avec lui", a assuré une source interne du PSG à L'Équipe.

🗞️ La une du journal @lequipe du mercredi 24 mai



Lire l'édition à partir de 00h30 sur votre site > https://t.co/cNWb8X8tHF pic.twitter.com/yrF941iKCl — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 23, 2023

