PSG, Real Madrid - Mercato : un ancien de l’OM cartonne Mbappé

Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG jusqu’en juin 2025. Après des longs mois d’interrogations et de silence, l’attaquant français a annoncé son choix lors du dernier match de Ligue 1, contre le FC Metz.

Ce choix a fait beaucoup réagir en France comme en Espagne avec des réactions évidemment opposées. Récemment, un ancien joueur de l’OM a taclé Mbappé (23 ans) sur son choix. Alfonso s’est exprimé, à l’occasion du 8ème Tournoi Solidaire de Golf.

« On était tous impatient de le voir, on était convaincu qu’il viendrait. Il a dû subir beaucoup de pressions, mais en France, c’est une idole, a expliqué l'ancien joueur du Real Madrid. Il aura eu des pressions du Qatar, du président de la France et il a décidé de rester. Mbappé gagnera beaucoup d’argent mais, en termes de titres, il n’y aura aucune comparaison avec ce qu’il aurait eu au Real Madrid. »

Pour résumer Un ancien joueur de l’OM cartonne Kylian Mbappé après sa prolongation au PSG. Alfonso critique le choix de Kylian Mbappé de rester au PSG et évoque des éventuelles pressions de la part du Qatar et du président de la République.

Adam Duarte

Rédacteur