PSG, Real Madrid - Mercato : un ancien des deux clubs vend la mèche pour l'avenir de Mbappé

Dans une interview accordée à AS, l'ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Jesé, a fait une confidence sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui arrivera en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et est courtisé ardemment depuis plusieurs mois par la Casa Blanca.

"Il m'a dit qu'il allait jouer un jour pour le Real Madrid. Mais je ne sais pas si c'est dans un an, dans deux ans, dans trois ans", a révélé Jesé, qui évolue désormais à Las Palmas en D2 espagnole. Reste désormais à savoir quand Kylian Mbappé portera le maillot merengue.

