PSG, Real Madrid - Mercato : un cador lâche l'affaire pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Au vu de son récital dimanche dernier au Vélodrome, Kylian Mbappé ne devrait pas se voir ouvrir les portes d'un départ par le PSG. L'attaquant est devenu le vrai patron du club de la capitale et ses dirigeants préfèreront se séparer de Lionel Messi et/ou Neymar plutôt que de lui. Mais il n'empêche que les plus grands clubs de la planète vont espérer pouvoir se l'offrir une fois encore. Et notamment le Real Madrid, Chelsea et Liverpool, trois courtisans déclarés.

Mais l'un d'eux aurait d'ores et déjà lâché l'affaire. Liverpool s'apprête à bouleverser son effectif cet été mais sa grande priorité est de rajeunir son milieu de terrain. Selon le Times, Jürgen Klopp aura 200 M€ à dépenser cet été, si possible pour trois joueurs. Mais sa grande priorité est Jude Bellingham (Dortmund) et tout dépendra de combien coûtera l'international anglais. Quoi qu'il en soit, il ne restera pas suffisamment pour Mbappé. Un de moins...