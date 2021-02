PSG, Real Madrid – Mercato : un candidat à la présidence du FC Barcelone veut Mbappé et Haaland cet été !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le PSG doit-il prendre peur ? Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone lorgnent Kylian Mbappé, et que le champion du monde tarde à prolonger son contrat, une nouvelle menace se profile du côté de la Catalogne.

En effet, Toni Freixa, l'un des candidats à la présidence du Barça, affirme dans un entretien à RAC1, ce lundi, qu'il a trouvé un accord avec une société prête à injecter 250 M€ dans les caisses du club blaugrana.

Et cette manne servirait, s'il était élu, à recruter « deux cracks en attaque et un grand défenseur », selon ses propres mots. Et à Freixa, interrogé sur Mbappé et Haaland », d'ajouter : « Il est possible de prendre Mbappé et Haaland, les deux »... A suivre...