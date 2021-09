PSG, Real Madrid - Mercato : un coup de théâtre signé CR7 pour Pogba

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Cristiano Ronaldo (36 ans) n’a pas raté son retour à Manchester United. Aligné contre Newcastle samedi, l’attaquant portugais a inscrit un doublé et montré à tous ses détracteurs qu’il était encore loin d’être fini (4-1).

Même Paul Pogba semble s’en être convaincu. Selon The Athletic, le milieu de terrain de MU aurait totalement changé son fusil d’épaule au sujet de son avenir et envisagerait désormais de prolonger son contrat ! La raison ? L’arrivée de CR7 et un recrutement globalement séduisant l’auraient séduit.

« Ce qu’il s’est passé ce samedi a eu une influence significative sur l’état d’esprit de Paul Pogba, assure David Ornstein. L’arrivée de Cristiano Ronaldo peut le faire changer d’opinion et le club a déjà l’espoir que les négociations reprennent. Le rôle de Pogba, le recrutement, la vision à moyen terme de MU influeront dans sa prise de décision mais il envisage de rester après l’impact de CR7. » Le PSG et le Real Madrid, qui ont toujours plus ou moins rêvé de l’enrôler au mercato, ne diront donc pas merci à l’astre portugais.

