PSG, Real Madrid - Mercato : un coup fourré retentissant d’Al-Khelaïfi au sujet de Mbappé ?

Kylian Mbappé a reçu une dernière récompense cette année. Après avoir soufflé ses 23 bougies pas plus tard que la semaine dernière, l’attaquant du PSG s’est distingué hier aux Globe Soccer Awards comme étant le meilleur joueur de l’année devant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Dans son édition du jour, Marca en a profité pour revenir sur les relations entre le PSG et le Real Madrid à l’heure d’aborder une année qui pourrait les voir se déchirer au sujet de l’avenir du champion du monde 2018.

Le quotidien madrilène indique que la tension continue de grandir, notamment parce que selon le PSG, le Real Madrid n'a pas été fair-play dans ce dossier explosif. Du côté merengue, on apprend que Florentino Pérez soupçonne le club de la capitale et Nasser Al-Khelaïfi d'utiliser leur influence au sein de l'UEFA et pousser Aleksander Ceferin à prendre des sanctions fortes contre le Real Madrid suite à l'affaire de la Super League.

Pour rappel, Al-Khelaïfi est le patron de l'ECA (Association européenne des clubs) et a donc un certain pouvoir au sein des instances du football. De là à penser qu’il puisse faire pression pour servir les intérêts du PSG...

