PSG, Real Madrid - Mercato : un courtisan de moins pour Bellingham !

Après sa Coupe du monde réussie, qui a fait suite à une première partie de saison stratosphérique, Jude Bellingham aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund à la fin de saison. Ce qui ne faisait de toute façon guère de doute dans la mesure où le BvB n'a pas les moyens financiers et humains de lutter avec les meilleurs alors que l'Anglais de 19 ans est programmé pour atteindre les sommets.

On savait que Manchester City, Liverpool, le PSG et le Real Madrid étaient les quatre principaux courtisans de l'Anglais. Avec un avantage pour les Reds. Seulement, ceux-ci étaient dans l'urgence car ils souhaitaient un renfort dès janvier. Et ils auraient donc porté leur choix sur l'Argentin du Benfica Enzo Fernandez, qui devrait débarquer pour une soixantaine de millions d'euros. Sachant qu'il n'a pas des finances extensibles à l'infini, le LFC devrait donc lâcher prise pour Bellingham l'été prochain. Un concurrent de moins pour le PSG, même si c'est désormais le Real Madrid qui serait le mieux placé désormais...

