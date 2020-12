PSG, Real Madrid - Mercato : un courtisan renonce officiellement à Mbappé !

Même si Leonardo et Nasser al-Khelaïfi se montrent optimistes dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, il pourrait ne s'agir que de communication, histoire de n'effrayer ni les supporters ni les partenaires du club. Car la liste des courtisans au champion du monde est longue comme le bras. Et elle ne manque pas de moyens. Mais, bonne nouvelle, l'un d'entre eux, l'un des plus prestigieux, au passage, vient officiellement de renoncer.

"On ne pourra jamais le faire venir"

Dans un entretien au Figaro, le président du Bayern Munich, Karl Heinz Rummenigge, a assuré que les champions d'Europe en titre ne concurrencerait pas le Real Madrid, Manchester City, la Juventus Turin ou d'autres cadors cet été pour obtenir les services de l'un des joueurs les plus excitants du moment.

“Inenvisageable de signer Mbappé ? Malheureusement, oui. J‘adore Mbappé et sa manière de jouer mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser (al Khelaifi, président du PSG) est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l’embêter sur ce sujet.” On notera le changement d'attitude des Bavarois, autrefois pourfendeurs du dopage financier des Qataris à Paris, désormais "amis" avec eux. Les miracles d'un partenariat avec Qatar Airways. Qui a dit que l'amitié ne s'achetait pas ?