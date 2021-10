PSG, Real Madrid – Mercato : un courtisan surprise arrive sur Mbappé et se fait déjà calmer !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si l'avenir de Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) semble déjà écrit à l'avance avec une signature à l'été 2022 au Real Madrid, cela n'empêche pas les rumeurs les plus folles de sortir. Avec l'arrivée de PCP Capital Partners (propriété du fonds public d'Arabie Saoudite dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane), Newcastle se pose en nouveau riche du football européen.

Mbappé : « Newcastle ? Il fait froid là-bas... »

Selon la presse anglaise, le club du Nord de l'Angleterre pourrait investir jusqu'à 220 M€ dès cet hiver pour se renforcer avant de changer de braquet dès l'été 2022. Le Corriere dello Sport va même plus loin et cite Kylian Mbappé comme une possibilité au même titre que Mauro Icardi (PSG), Philippe Coutinho (FC Barcelone), Isco (Real Madrid), Raheem Sterling (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Naples), Aaron Ramsey (Juventus), Wilfried Zaha (Crystal Palace) ou encore Ross Barkley (Chelsea).

Pas sûr toutefois que la perspective de signer chez les Magpies enchante réellement Kylian Mbappé. Sur son compte Twitter, Didier Roustan a d'ailleurs remonté une vieille séquence inside de l'équipe de France où Antoine Griezmann parle à Mbappé de la possibilité de signer à Newcastle, son club à Football Manager. La réponse est équivoque :

Non il fait pas vraiment chaud là-bas.. pourtant les femmes sont nombreuses à s’y balader en short ou jupes assez courtes le soir en plein hiver ..ah les anglaises hihihi.. pic.twitter.com/HzvA256Jze — DidierRoustan (@DidierRoustan) October 9, 2021