PSG, Real Madrid – Mercato : un énorme coup de théâtre se profile pour Kylian Mbappé

Ce samedi soir, on le voit rigoler dans sa loge en compagnie de son nouveau coéquipier Ousmane Dembélé. Malgré la pression que lui met le club pour prolonger, Kylian Mbappé est loin de se prendre la tête sur son avenir.

Déterminé à rester sans prolonger, l'attaquant a eu une longue discussion avec Luis Campos dans les vestiaires en marge du match PSG – Lorient selon Canal+. La chaîne cryptée fait même état d'un réchauffement dans les relations entre la direction et Kylian Mbappé.

De là à imaginer une prolongation du Bondynois jusqu'en juin 2025 ? On est encore sans doute un peu tôt dans les discussions pour imaginer une réintégration au projet mais, du côté du Qatar, il est toujours acté que Mbappé ne rejouera pas tant qu'il n'aura pas rempilé au delà de 2024...

