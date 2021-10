PSG, Real Madrid - Mercato : un géant inattendu a pris la pole pour Pogba, Paris hors-jeu !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le dossier Paul Pogba (28 ans) n’a pas fini de faire parler de lui. En fin de contrat à Manchester United en juin 2022, le milieu de terrain des Bleus ne devrait pas rallonger son bail chez les Red Devils selon une information de Rudy Galetti.

Le journaliste italien, spécialiste des transferts, a même avancé le nom du club qui serait désormais en pole position pour recruter Pogba l’an prochain : la Juventus Turin, où la Pioche a déjà évolué entre 2012 et 2016 !

« Paul Pogba ne prolongera pas et quittera Manchester United en 2022, a-t-il assuré hier soir sur Twitter. La Juve est le plan A mais elle doit vendre Ramey plus McKennie et/ou Rabiot pour offrir une prime à la signature de 12 M€ au milieu français. Le Real Madrid est la solution de remplacement alors que le PSG n’est pas une option. »

