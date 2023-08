Toulouse - PSG : Mbappé a vendu la mèche pour son avenir lors de sa célébration

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Réintégré au groupe de Luis Enrique depuis maintenant une semaine, Kylian Mbappé a disputé ce samedi contre Toulouse (1-1) son premier match de la saison. Entré en jeu à la 51e minute, l'attaquant du Paris Saint-Germain a marqué son retour par un but sur pénalty.

Quand Mbappé annonce en plein match qu'il reste au PSG

Mais alors que son avenir est au coeur de toutes les attentions et que le Real Madrid rêve toujours de le recruter, Kylian Mbappé a dit "On reste là" à deux reprises devant les supporters parisiens au moment de célébrer son but, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous. Cela coïncidence avec les informations du Times, qui a annoncé que le champion du monde 2018 aurait donné son accord verbal pour prolonger de nouveau avec le club de la capitale.

🚨🚨Mbappé : " ON RESTE RESTE LA !! ON RESTE LA " 😏😏😏



pic.twitter.com/gb3ZHymLA4 — La Source Parisienne (@lasource75006) August 19, 2023

Podcast Men's Up Life