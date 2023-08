PSG, Real Madrid - Mercato : un message sibyllin de Mbappé relance les spéculations sur son avenir !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

On pensait que le feuilleton Mbappé serait mis en pause jusqu'à vendredi. Que l'attaquant allait rester au PSG au moins jusqu'en janvier et que les seules négociations le concernant seraient celles pour une prolongation de contrat. Mais il faut croire que même le principal intéressé n'apprécie pas qu'on ne parle pas de lui pendant une journée ! Car ce mercredi, il a trouvé malin de publier un message très sibyllin sur Instagram, qui a mis le feu à la presse espagnole.

"Je suis un Top Boy, un transfert aussi cher que celui de Moises Caicedo à Londres"

Dans ce message, il diffuse un extrait d'une chanson de Dave en collaboration avec Tiakola. On peut entendre : "Je suis un Top Boy, un transfert aussi cher que celui de Moises Caicedo à Londres". Qui dit transfert et Mbappé dans la même phrase, dit Real Madrid. Les Merengue n'ont toujours pas dégainé d'offre pour le natif de Bondy alors qu'ils sont fortement diminués au niveau du secteur offensif. Alors, peut-être qu'un transfert à plus de 100 M€ va effectivement se dessiner dans les prochaines heures pour l'attaquant du PSG !

👀 El delantero ha publicado en Instagram la imagen de una canción que cuya primera frase es "soy un Top Boy, fichaje caro como Moisés Caicedo en Londres"https://t.co/SaUPNoe2xA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 30, 2023

