PSG, Real Madrid - Mercato : un nouveau cador sur Mbappé et une réunion programmée avec le Qatar !

Le compte Twitter @PSGInside_Actu, toujours bien informé sur l'actualité du club de la capitale et notamment sur les transferts, a fait un point sur le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé.

Réunion au sommet à venir entre Mbappé et le PSG !

D'après le suiveur du PSG, il n'y aurait pas d'avancé significative pour le futur de l'attaquant français. Mais il nous apprend que les décideurs parisiens, Kylian Mbappé et ses représentants devraient se rencontrer avant les vacances de Noël, c'est-à-dire dans la semaine du 18 décembre.

Toujours d'après le compte Twitter @PSGInside_Actu, un nouveau cador européen serait entré dans la danse pour recruter l'ancien Monégasque et concurrenceraient ainsi le Real Madrid et Liverpool. Il s'agirait de Manchester United. Du côté de la Maison Blanche, on serait persuadé que Kylian Mbappé va débarquer dans la capitale espagnole l'été prochain.

