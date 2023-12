PSG, Real Madrid - Mercato : un nouveau cador surprise dynamite le dossier Mbappé !

Plusieurs cadors européens rêvent de recruter l'été prochain Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain. Il y aurait le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea ou encore Manchester United.

Le Daily Record a confirmé l'intérêt de Liverpool pour le champion du monde 2018 et croit savoir qu'Arsenal serait également dans la course à la signature du Français. Les deux clubs anglais auraient déjà commencé les démarches aussi bien d'un point de vue financier que sportif afin de convaincre l'ancien Monégasque de les rejoindre. Reste désormais à savoir où Kylian Mbappé choisira de poursuivre sa carrière la saison prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne manque pas de courtisans.

