PSG, Real Madrid - Mercato : un nouvel invité surprise contrarie le transfert de Mbappé

Si le Real Madrid est le grandissime favori pour accueillir Kylian Mbappé au mercato, Liverpool se serait replacé et aurait les faveurs des dirigeants du Paris Saint-Germain pour l’accueillir cet été... en prêt ! Et selon Sports Zone, le conflit voit arriver plusieurs nouvelles têtes...

La présence d'un avocat interpelle

« Pour le Paris Saint-Germain les représentants de Kylian Mbappé jouent la posture de vouloir rester un an de plus, quitte à être sur le banc, pour n’avoir aucun problème juridique et percevoir le premier versement de la prime de fidélité le 1er août », indique le média. Qui ajoute : « Le club s’attend à recevoir une offre après cette date et plusieurs agents jouent déjà un rôle d’intermédiaire dont Kia Joorabchian et Jorge Mendes. Certains intermédiaires sont même « très surprenants » dont un avocat qui n’avait jusqu’à peu rien à voir avec le dossier et qui se retrouve dans le deal… »

