PSG, Real Madrid - Mercato : un proche de l’émir du Qatar fait une annonce forte sur Mbappé

Il serait judicieux, un jour, de mesurer combien le dossier Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) amène d’audience à l’émission El Chiringuito. Chaque soir, depuis des mois, un nouveau tiroir est en effet ouvert par le programme espagnol au sujet de ce feuilleton explosif.

Mercredi, il n’y a pas forcément eu de rebondissement spectaculaire ni de nouvelle annonce folle au sujet de l’attaquant du PSG. Non, simplement une prise de parole de Paco Buyo, dont la voix porte étant donné qu’il est proche de l’émir du Qatar.

L’ancien gardien du Real Madrid a ainsi donné sa propre opinion sur les chances de Mbappé de rejoindre le Real Madrid cet été. « Je vois 50% de chances qu’il signe au Real Madrid cet été, a-t-il lâché chez nos confrères. Ce pourcentage augmente même s’il doit comprendre que le chemin le plus court pour gagner des titres est le PSG. » Une manière indirecte de secouer le Real Madrid ?

👀"Veo un 50% de POSIBILIDADES (y subiendo) de que MBAPPÉ FICHE por el Real MADRID este verano"



👉@Francisco_Buyo, el que mejor conoce al jeque del PSG, en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/8eusq611y2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 15, 2021