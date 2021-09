PSG, Real Madrid - Mercato : un supporter de l'OM haut placé incite Mbappé à prolonger

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Bien que désireux de rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a ravalé sa rancune et remis le turbo hier lors du match contre Clermont (4-0). Le message du natif de Bondy est clair : malgré la déception, malgré les sifflets du Parc des Princes, il jouera le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à l'été prochain, car il n'a aucunement l'intention de prolonger avec le PSG. Et ce malgré les pressions amicales du plus haut personnage de l'Etat.

En effet, d'après le quotidien espagnol Marca, Emmanuel Macron en personne inciterait Mbappé à prolonger afin de continuer à illuminer le championnat de France. Les deux hommes se connaissent depuis plusieurs années, au moins depuis le triomphe de 2018. C'est parce qu'ils entretiennent une relation amicale que Mbappé a notamment participé à la campagne de vaccination contre le covid. Reste que si les intentions du Président Macron sont louables et normales, elles sont forcément en contradiction avec le supporter de l'OM qu'il est.