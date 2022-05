PSG, Real Madrid - Mercato : un vrai coup de théâtre se dessine dans le dossier Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Confirmant les informations de Foot Mercato, L'Equipe assure que le dénouement du dossier Kylian Mbappé aura lieu dimanche. Une annonce, que certains attendent dans la matinée au cours d'un entretien à Téléfoot, qui suscite beaucoup de spéculations du côté du PSG et du Real Madrid. Avec des bruits de couloir totalement contradictoires et, pour la première fois depuis longtemps, vraiment en faveur de Paris.

Le Real Madrid pas arrangé par l'annonce et pessimiste

Proche du pouvoir en place chez les Merengue, l'émission El Chiringuito - popularisé par son fameux « tic-tac » Mbappé depuis plus d'un an – a changé radicalement de discours. Son présentateur Josep Pedrerol est désormais plus que pessimiste quant à une issue favorable comme il l'a annoncé dans la nuit. Dans l'émission, on parle même d'une « trahison » du Bondynois tant on manque désormais de certitudes sur sa venue réelle...

?￰゚レᄄ"Veo MUY DIFÍCIL que MBAPPÉ FICHE por el MADRID"?￰゚レᄄ



?ᅡᄀBombazo de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé!? pic.twitter.com/mXshcxWqgL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2022

Un discours partagé par le spécialiste du Real Madrid de RMC Fred Hermel, qui s'est exprimé cette nuit dans l'After : « Je serai extrêmement étonné que Mbappé annonce son départ au Real dimanche, a-t-il déclaré. Soit il dit, ‘je reste’ et ce n’est pas la tendance, soit il dit, 'je pars' sans préciser où il va. C’est mieux pour le Real Madrid qu’il l’annonce dimanche, plusieurs jours avant la finale de la Ligue des champions (…) Le Real Madrid aujourd’hui veut faire retomber cette histoire. Il veut qu’on parle moins de Kylian Mbappé mais plus de la finale de la Ligue des champions. Il passe des messages. Le Chiringuito, c’est souvent des messages directs du président ou du directeur général ».

Plusieurs insiders l'annoncent déjà au PSG

Du côté des journalistes, plusieurs comme Abdellah Boulma ou Romain Molina annoncent déjà la victoire de Paris. Ce n'est cependant pas le cas de Fabrizio Romano, pas convaincu que l'annonce aura lieu dimanche. De son côté, Nicolo Schira met sur la table les chiffres des deux offres : celle du Real (40 M€ par an dont 10 de parts variables) et celle du PSG (50 M€ par an + 100 M€ à la signature). Des chiffres qui expliqueraient le retournement de situation du dossier.

🚨 La tendance est que Kylian Mbappé PROLONGE au PSG, même si rien n'est signé pour l'instant.



(@AbdellahBoulma) — Actu Foot (@ActuFoot_) May 20, 2022

#RealMadrid agreed personal terms with Kylian #Mbappè since March for 5-years contract with a salary by €40M/year (30 net + 10 as bonuses). His mother in the last hours has received from #PSG a crazy raise: 2-years contract by €50M/year + 100M as bonuses at signing. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 20, 2022

Kylian Mbappé will have new direct, internal discussion with his camp and family today. Still no ‘green light’ to Real Madrid or Paris Saint-Germain. ⏳🇫🇷 #Mbappé



None of Kylian’s camp is now able to guarantee that the decision will be announced on Sunday or… maybe earlier. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2022

Money talks (and wins) 🇶🇦 — Romain Molina (@Romain_Molina) May 19, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur