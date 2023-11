PSG, Real Madrid - Mercato : une autre bombe est tombée sur Yoro (LOSC) !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Annoncé comme la priorité du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, le jeune défenseur central du LOSC, Leny Yoro, ne devrait pas rejoindre le club de la capitale cet hiver.

Yoro vers une prolongation à Lille ?

Et pour cause, l'international Espoirs français, qui serait également sur les tablettes du Real Madrid, devrait plutôt rester à Lille jusqu'à la fin de la saison. Ce serait sa volonté ainsi que celle de ses dirigeants. Et d'après Le Petit Lillois, toujours bien très informé sur l'actualité du club nordiste, Leny Yoro, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le LOSC, serait plus proche d'une prolongation chez les Dogues que d'un départ.

D'une prolongation. — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) November 27, 2023

Podcast Men's Up Life