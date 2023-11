PSG, Real Madrid - Mercato : nouveau rebondissement pour l’avenir de Mbappé !

Kylian Mbappé (24 abs) se laisse le temps de la réflexion au sujet de son avenir personnel. Alors que le Real Madrid aurait finalement décidé de recruter au mercato hivernal, devant le flot de blessures au sein de son effectif, l’attaquant du PSG ne devrait céder à aucune tentation en janvier prochain.

« L'attaquant français Kylian Mbappe n'envisage pas de quitter le géant français du PSG en janvier », assure le spécialiste des transferts Ekrem Konur sur son compte X. Libre en fin de saison, Mbappé intéresserait déjà le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich.

🔥French striker Kylian Mbappe is not planning to leave French giants PSG in January. 🇫🇷 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/yO31NQx9VQ