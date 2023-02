PSG, Real Madrid - Mercato : une nouvelle bombe éclate sur l’avenir de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kylian Mbappé a pris l’ombre de Lionel Messi (35 ans) aux trophées The Best, laissant son coéquipier du PSG être élu meilleur joueur de l’année à Paris. En parallèle, l’avenir du crack de 24 ans a encore fait parler en Espagne.

Edu Aguirre a ainsi confirmé haut et fort hier soir que Mbappé serait libre en juin 2024 et qu’il entendait toujours rejoindre le Real Madrid après s’en être voulu d’avoir snobé la Casa Blanca au printemps dernier lors de sa prolongation juteuse au PSG.

Autre information de taille lâchée par Cristobal Soria sur le plateau de l’émission El Chiringuito : Mbappé aurait « une prime de fidélité importante » en cas de nouvelle prolongation de son contrat. Ce « petit détail » pourrait encore jouer en défaveur du Real Madrid au prochain mercato.