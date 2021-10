PSG, Real Madrid - Mercato : une offre en or va tomber pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot pour Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Sur le plateau d'El Chiringuito TV, le directeur d’OK Diario, Eduardo Inda, a révélé qu'une nouvelle offre de prolongation devrait être formulée par le PSG à l'attaquant français.

Il s'agirait d'une proposition avec un contrat d'une durée de cinq ans et un salaire de 45 millions d'euros nets par saison. Une somme pharaonique qui ne devrait pas suffire pour convaincre le champion du monde 2018, bien décidé à rejoindre le Real Madrid où évolue son nouveau compère d'attaque en équipe de France, Karim Benzema.

Les prochaines semaines s'annoncent très chaudes entre le PSG et le Real Madrid. « C'est un grand combat entre le Real Madrid et le PSG », explique même le journaliste italien Fabrizio Romano dans son Here We Go Podcast, avant d'ajouter que « le sentiment est qu'à la fin, le seul qui décidera est Kylian Mbappé. »

#EXCLUSIVA 💣💥



El PSG hará una última oferta de renovación a Mbappé este mes



Así lo desveló en exclusiva @eduardoinda en El Chiringuito



Lee toda la información en el link 📲https://t.co/FYfDsdbhJm pic.twitter.com/elq0ZAFftB — okdiario.com (@okdiario) October 12, 2021