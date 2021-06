PSG, Real Madrid - Mercato : une offre inégalable va tomber pour Mbappé !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En fin de contrat en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain et courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé, qui dispute actuellement l'Euro 2021 avec l'équipe de France, laisse toujours planer le doute sur son avenir. Mais en Espagne, l'arrivée possible de l'attaquant français à la Casa Blanca semble s'essouffler.

Selon les dires du journaliste espagnol de la Cadena SER, Jesus Gallego, le natif de Bondy va recevoir une offre impossible à refuser de la part des dirigeants du PSG.

"Le Real Madrid ne va recruter personne cet été, il avait seulement l’espoir de recruter Mbappé et il a vu que c’était impossible. Ce qui préoccupe le plus le club c’est l’offre que les dirigeants du PSG vont faire à la famille Mbappé pour prolonger qui sera inégalable pour les autres clubs et impossible à refuser. Personne ne sera capable de dire non à cette offre. La famille la plus riche du monde va tout faire pour qu’il reste."

