PSG, Real Madrid - Mercato : un crack s'éloigne, il rêve d'Angleterre

Révélé lors de la dernière Coupe du monde avec la Croatie, demie-finaliste au Qatar, Josko Gvardiol, l'imposant défenseur central, s'est encore illustré hier soir en Ligue des champions en inscrivant le but de Leipzig contre Manchester City (1-1).

Interrogé sur l'avenir de son joueur, après la rencontre, le coach allemand Marco Rose a été clair : « Il sera toujours ici la saison prochaine. Je l'ai demandé. » Et à lui d'ajouter : « Il est heureux ici. Il a dit qu'il voulait jouer en Angleterre mais il n'a pas dit quand. » Une bonne nouvelle pour Chelsea, également sur les rangs ?

🚨 Leipzig coach Marco Rose: “Joško Gvardiol will be a RB Leipzig player next season as well. I am the coach and I am asking for that”. 🇭🇷 #UCL



