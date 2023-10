PSG, Real Madrid - Mercato : une prise de parole explosive en vue pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé rejoindra les Bleus à Clairefontaine ce matin entouré par une multitude d’incertitudes. Déjà transparent mercredi à Newcastle (1-4), l’attaquant du PSG a été encore très décevant hier à Rennes malgré la victoire des siens (3-1). Le fait qu’hier Warmed Omari, Lorenz Assignon ou même Arthur Theate résistent à sa pointe de vitesse pose des questions qui restent sans réponses.

Mbappé attendu en conférence de presse ?

« Le passage dans le loft et les blessures récentes (genou, cheville) sont des arguments recevables mais ne peuvent pas tout expliquer, explique L’Équipe. Son passage en sélection cette semaine ne peut pas lui faire de mal. Et puis, il faudra un jour poser des mots sur cette période. Il en aura l’occasion, sans doute, en conférence de presse. Un discours et une manière pour lui d’évacuer les maux ? »

