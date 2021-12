PSG, Real Madrid - Mercato : volte-face inattendue de Leonardo avec Mbappé ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Les étudiants de la Sorbonne ont eu droit à un cadeau de Noël avec quelques jours d’avance. Directeur sportif du PSG, Leonardo a donné hier une conférence pour évoquer la gestion dans le monde du sport en glissant notamment un passage sur l’avenir de Kylian Mbappé (22 ans).

« Le mercato est comme la bourse. Tout le monde appelle tout le monde tout le temps. Le marché de janvier est différent, a-t-il rappelé à son auditoire. Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement. Le mercato fait rire de temps en temps. Tu as des choses planifiées, et quand il commence, il se passe des choses que tu n’attendais pas. Kylian ? Il est formidable. Il est différent, unique. Et bon, vous savez ce qu’on veut… Ça c’est clair. On va voir. »

En Espagne, les déclarations de Leonardo au sujet de Mbappé sont considérées comme une « volte-face » dans la stratégie du PSG. « Le Brésilien s’est montré imprécis sur l’avenir de Mbappé et n’a pas pu confirmer sa continuité au PSG, analyse Andres Onrubia dans le quotidien madrilène As. Ce discours varie par rapport à ses dernières déclarations en septembre dans lesquelles il affirmait qu’il ne voyait pas Mbappé quitter Paris en juin 2022. Les mots de Leonardo, moins précis que d’habitude, commencent à montrer des signes d’impatience du PSG dans ce dossier. »

Leonardo en conférence à Paris 1 au sujet de Mbappé

(Via @psgcommunity_ )



pic.twitter.com/lY6CCAgSqE — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) December 16, 2021