PSG, Real Madrid - Mercato : Zidane n’est pas le facteur X de Mbappé pour son avenir

Toute la planète du ballon rond est pendu à l’avenir de Kylian Mbappé. Quel horizon l’attaquant du PSG choisira-t-il de prendre ces prochains moins ? Rester et prolonger son aventure à Paris ou décider de prendre son envol et rejoindre le Real Madrid en 2021 ?

La question reste posée aujourd’hui et si les dirigeants du PSG restent très confiants quant à un dénouement positif en leur faveur, force est de constater que Mbappé garde le silence sur le sujet. Ce dimanche, le buteur de 21 ans a toutefois lâché un indice sur son futur, qu’il lie directement à son cercle familial.

« On a toujours fait les choix ensemble en famille »

« On a toujours fait les choix ensemble, en famille. Je pense que c’est la meilleure force possible. C’est quelque chose qui m’a emmené et qui m’a permis d’arriver ici. Sans eux, ça ne serait pas possible, parce que parfois vous avez des passages à vide, a expliqué l’intéressé à Copa 90. Quand vous traversez des mauvais moments dans votre carrière, vous pouvez voir quelles personnes sont là pour vous, et mes parents sont toujours là. Sans eux, je ne pense pas que j’aurais tout ce que j’ai à présent. Ils m’ont montré la bonne voie et je suis chanceux d’avoir ces parents. »