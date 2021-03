PSG, Real Madrid, RC Lens - Mercato : le dossier Mbappé fait des étincelles avec Varane !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid fait des pieds et des mains pour attirer Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain. Remontés par les avances incessantes du président merengue, Florentino Perez, envers leur pépite, les dirigeants parisiens prépareraient leur vengeance.

Le PSG s'attaque à deux cadres du Real Madrid

Karim Benzema, Raphaël Varane et Federico Valvde Credit Photo - Icon Sport

Le PSG voudrait ainsi recruter deux titulaires de la Casa Blanca. Selon les informations du média espagnol Don Balon, il s'agirait du défenseur central français, Raphaël Varane, et du milieu de terrain uruguayen, Federico Valverde. Le prix des deux joueurs oscillerait entre 50 et 60 millions d'euros. Au-delà de la vengeance, l'arrivée de Varane et Valverde dans la capitale viendrait combler des manques dans l'effectif de Mauricio Pochettino.