PSG, Real Madrid : Riolo sait où jouera Mbappé la saison prochaine, timing enfin fixé ?

Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et plus que jamais annoncé au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a toujours pas annoncé où il évoluera la saison prochaine.

"Je le dis depuis Noël !"

Mais pour Daniel Riolo, l'attaquant français sera toujours un joueur du PSG la saison prochaine. Le journaliste de RMC Sport l'a de nouveau affirmé ce jeudi. "Je le dis depuis Noël !", a-t-il écrit sur Twitter en réponse à un internaute. Quelle que soit l'issue de ce dossier, on se rapproche irrémédiablement de la fin du feuilleton. Il ne reste que trois journées de championnat et le contrat de Mbappé s'arrête au 30 juin. Une annonce officielle va avoir lieu et le timing se précise. Pour le quotidien Le Parisien, il y a deux possibilités : lors de la dernière journée de championnat ou juste après, lors du prochain rassemblement de l'équipe de France.

Pour le premier scénario, il ferait comme Zlatan Ibrahimovic en 2016 qui avait déclaré que le dernier match de la saison serait son ultime sous le maillot du PSG. Le Suédois avait pu être célébré par le Parc des Princes. Pour la seconde hypothèse, Mbappé annoncerait ses intentions entre le 28 mai et 14 juin en pleine Ligue des Nations avec les Bleus. L'an passé, c'est après l'Euro qu'il avait communiqué à sa direction sa volonté de partir.

Fabien Chorlet

Rédacteur