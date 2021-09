PSG, Real Madrid : Tebas allume (encore) les Qataris

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ça tourne à l'obsession. Et une fois encore, donc, le président de la Liga, le décrié Javier Tebas, s'en est pris à la politique sportive du PSG. Celle qui consiste à dépenser sans respecter quoi que ce soit au niveau du fair-play financier. Et peu importe que Tebas ait été rappelé à l'ordre il y a quelques jours par un communiqué cinglant du club de la capitale.

Cette fois, à l’occasion d’un rendez-vous international organisé par SIGA (Alliance globale pour l'intégrité du sport), Tebas y est encore allé gaiement. "Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que quelqu'un (le PSG) qui perd 400 millions, a 500 millions dans la masse salariale et peut refuser des offres comme Mbappé. Les règles de contrôle de la France sont défaillantes, elles se sont ouvertes pour nuire au marché européen. Le système de l'UEFA est mauvais. Nous sommes en train de revenir en arrière par rapport à ce qu'il devrait être. Il faut faire venir des investisseurs, mais pas avec des apports illimités et des pertes constantes. Ils préfèrent gagner la Ligue des champions et perdre un milliard. De cette façon, ils gardent leurs fans heureux parce qu'ils ont gagné la Ligue des champions, mais vous avez ruiné le football. C'est très dangereux."

Par ailleurs, et cette fois au sujet du Real Madrid, Tebas s'est montré beaucoup loins vindicatif. "Le Real a vendu pour 200 millions d'euros de joueurs. Les dirigeants ont assez de cash pour signer Mbappé et Haaland ensemble.Ils n'ont pas perdu d'argent."