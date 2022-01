PSG : Riolo annonce encore Zidane et Mbappé à Paris, l'entourage de Zizou sort du silence !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Depuis de longues semaines maintenant, la rumeur Zinédine Zidane au PSG revient avec insistance dans la Capitale. Déçus par Mauricio Pochettino et la non évolution de la constellation de stars sous la coupe de l'Argentin, beaucoup voient en l'ancien coach du Real Madrid la meilleure option pour relancer une dynamique vertueuse à Paris.

Chanceux sur Messi, Riolo fait des annonces fortes sur Zizou

C'est notamment le cas de Daniel Riolo qui s'est exprimé sur le sujet hier dans l'After Foot. Pour lui, Zinédine Zidane sera le nouveau coach de Paris « au plus tard » en juin 2022 et il y a même des chances pour que « l'indécis » Kylian Mbappé rempile au PSG pour demeurer sous sa coupe plutôt que de filer au Real Madrid.

Bettoni : « Zidane au PSG ? Je n'en ai pas parlé avec lui »

Dans l'entourage de Zinédine Zidane, on est revenu sur cette rumeur persistante. Interrogé par beIN Sports, David Bettoni, son fidèle adjoint, a assuré ne pas avoir parlé de Paris avec son binôme : « Zidane au PSG ? Très honnêtement, je n’en ai pas parlé avec lui. On sait qu’il y a eu des bruits dans les journaux. Mais Zizou a vraiment décidé de couper complètement pendant une année ». Le dossier Zidane dépend aussi beaucoup de l'équipe de France... Et du maintien ou non de Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar.