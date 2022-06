PSG : Riolo dévoile les plans du Qatar avec Zidane

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’avenir de Mauricio Pocchetino dans le vestiaire du PSG n’est pas encore scellé. Bein que sa communication parfaite laisse entendre que le technicien argentin poursuivra la prochaine saison à Paris, les dirigeants parisiens pensent toujours à le remplacer. Le nom de Christophe Galtier a été évoqué puisqu’il plaît à Nasser El-Khelaifi et a déjà collaboré à Lille avec Luis Campos, fraîcghement recruté par le club de la capitale.

Le Qatar rêve toujours de Zizou

Pour autant les dirigeants parisiens ont toujours un rêve en tête, et il s’appelle Zinedine Zidane. Le chroniqueur de l’After Foot Daniel Riolo a déclaré hier : « Je le redis. Jusqu'au bout du possible, ils tenteront Zidane. Ça n'est pas mort, ça discute et il y a encore des réunions. Jusqu'au bout, ils tenteront. Tant qu'il n'y aura pas un entraîneur nommé officiellement, je continuerai de croire qu'ils vont y arriver. Je suis moins sûr qu'il y a quelques semaines, mais ça discute. Il y a des freins aussi, auxquels il fallait penser. De là à dire que ce sera Galtier l'entraîneur du PSG … Evidemment que lui a envie mais bon, ce n’est pas lui qui décide. »

Une lueur d’espoir pour les Parisiens

Après avoir arraché la prolongation de Kylian Mbappé contre toute attente et après bon nombre de refus, Nasser El Khelaifi a toujours espoir d’enrôler la légende du Real. Jusqu’à présent il semblerait que l’entraîneur français, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid ne souhaite pas rejoindre la capitale. Le principal obstacle est sa volonté d’attendre que la place de Didier Deschamps se libère pour prendre les rennes de l’Équipe de France.

Le Qatar arrivera-t-il à faire craquer Zizou ?

