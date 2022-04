PSG, Real Madrid - Mercato : Ronaldinho prend position pour l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L’avenir de Kylian Mbappé attire la curiosité de toute la planète foot. Le champion du monde 2018 arrive en fin de contrat, en juin prochain, avec le club de la capitale et pourrait partir libre pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, le natif de Bondy pourrait aussi prolonger son bail avec le club parisien. Récemment, l’ancien milieu du club de la capitale, Ronaldinho s’est exprimé sur son souhait pour le futur club de Kylian Mbappé.

Sur Prime Vidéo, Ronnie s’est exprimé avant le match entre le PSG et l’OM : « Est-ce que Mbappé a tout pour réussir au PSG ? Exactement, à mon époque, ce n’était pas le cas. Le club fait désormais jeu égal avec les plus grands. Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des champions en jouant au Paris Saint-Germain. Si je veux le voir rester ici ? Ce serait beau n’est-ce pas ? Voir les meilleurs joueurs évoluer ensemble à Paris et gagner la Ligue des champions. Ce serait merveilleux. »

Pour résumer Alors que Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG, Ronaldinho prend position pour l’avenir du champion du monde 2018. L'ancien milieu de terrain brésilien aimerait voir le buteur français rester et gagner la LDC avec Paris.

Adam Duarte

Rédacteur