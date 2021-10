PSG : s'il a réglé le problème Wanda Nara, Mauro Icardi va devoir rendre des comptes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après une crise qui aura duré plusieurs jours, Wanda Nara et Mauro Icardi se sont finalement rabibochés. Rentrée à Paris hier, la belle Argentine a scellé sa dispute avec l'attaquant du PSG de la même manière que le grand déballage médiatique avait commencé … au travers d'une story Instagram.

« De ma famille, je m'occupe. La vie fera de même avec les putes », a-t-elle écrit, publiant un medley de photos de Mauro Icardi. Un message de réconciliation autant que d'insultes à l'égard de China Suarez, l'actrice et mannequin argentin qui draguait son compagnon au travers de messages privés sur les réseaux sociaux.

Wanda Nara - Mauro Icardi, coup de sifflet final du clash ! pic.twitter.com/oSa0uXywZZ — FollowlaL1 (@FollowlaL1) October 21, 2021

China Suarez pointe du doigt sa responsabilité

China Suarez qui, après plusieurs jours de silence, avait choisi de sortir du silence quelques heures plus tôt, également sur Instragram. Lassée d'être le « bouc émissaire d'une violence médiatique » qu'elle dénonce, Maria Eugenia Suarez met en avant le double jeu de Mauro Icardi :« J'ai gardé le silence pendant longtemps pour plusieurs raisons, la principale étant la peur et l'inexpérience. De ne pas savoir comment nommer le niveau de mensonges et d'atrocités qui sont racontés pour soutenir les nouvelles à la télévision, minute par minute (…) J'ai dû faire face à des hommes dont j'ai toujours cru les paroles: qu'ils étaient séparés ou en train de se séparer et qu'il n'y avait pas de conflits. Je ressens dans cette situation un infernal 'Déjà Vu', où je paie une fois de plus de ma réputation des questions qui sont du domaine personnel de toute femme ».

Mauro Icardi va devoir s'expliquer avec le PSG

Attaqué sur son attitude par la femme avec qui il flirtait, Mauro Icardi va désormais devoir rendre quelques comptes au PSG. D'abord pour ses absences répétées à l'entraînement, puis pour son forfait face à Leipzig et ensuite pour son attitude globale assez peu respectueuse à l'égard de ses coéquipiers et son employeur. Entre ses menaces évoquées de quitter le PSG si sa belle ne revenait pas et le coup de balai qu'il a mis sur ses réseaux sociaux pour récupérer Wanda Nara, Mauro Icardi a fait passer sa vie privée avant ses obligations de réserve. Il a aussi fait une très mauvaise publicité au club depuis presque une semaine.

Très à cheval sur l'image et qui a instauré une « prime d'éthique » pour les joueurs afin d'éviter ça, il est assez peu probable que le Qatar ne laisse passer cette affaire. Quant à savoir s'il y aura des sanctions (autres que pécuniaires) pour le Clasico de dimanche contre l'OM ou sur une autre date, ce sera à Leonardo ou Mauricio Pochettino de clarifier les choses...