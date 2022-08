PSG : Skriniar, Bernardo Silva, le mercato parisien s'emballe !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

La fin d'un long feuilleton ? Possible, mais pas (encore) certain. En effet, le défenseur de l'Inter, le Slovaque Milan Skriniar, suivi depuis des semaines par le PSG, ne serait plus à vendre. C'est une information de Sky Sport, qui affirme que le président du club italien, Steven Zhang, a déclaré au conseil d'administration du club milanais que le joueur de 27 ans n'était plus disponible.

Par ailleurs, et c'est cette fois le quotidien français l'Equipe qui en dit plus, Luis Campos est loin d'avoir renoncé à Bernardo Silva, le talentueux milieu de terrain de Manchester City. Extrait : "Face aux difficultés barcelonaises, Luis Campos a décidé de relancer les discussions ces derniers jours. L'équation financière (Paris a été rattrapé par le fair-play Financier) et sportive (comment intégrer un tel joueur à l'effectif) reste complexe, mais Paris souhaite se donner les moyens d'y croire, même si Manchester City semble déterminé à conserver Bernardo Silva."

A suivre.