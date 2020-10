PSG : son clash avec Leonardo, la cascade de blessés, Nîmes, Manchester... Tuchel ne se cache pas

Sur son accrochage avec Leonardo

« J’ai entendu clairement la déclaration de Leonardo. J’ai donné mon avis. Dans le foot je ne prends jamais les choses personnellement. Nous n’avons pas eu de contact après. On a travaillé avec les joueurs après pendant deux semaines, et c’est ce que j’aime le plus.

Notre relation ? Dans un groupe, et surtout une équipe comme la nôtre, on est tous très proches. Mais ça arrive qu’il y ait des conflits. On a donné nos avis, mais je ne prends pas les choses personnellement. Je suis là pour combattre, pour le meilleur de l’équipe ! Leonardo a dit les choses clairement, maintenant on passe à autre chose ».

Sur les absents face aux Crocos

« Draxler, Verratti et Marquinhos sont blessés. Ils ne seront pas avec nous contre Nîmes et il y a un doute contre Manchester United. Herrera a été infecté par la COVID 19. Danilo a été en contact avec Cristiano Ronaldo, donc il ne peut pas être avec nous. Dagba aussi a été en contact avec Maxence Caqueret avec les U21, on verra aujourd’hui s’il est encore négatif au test pour qu’il réintègre le groupe. Kehrer est encore blessé et sera absent quelques semaines. On le sait, Juan Bernat est aussi absent et enfin Icardi s’est blessé à l’entrainement mercredi dernier au ligament intérieur du genou. Ce n’est pas très grave mais il ne sera pas avec nous contre Nîmes et contre Manchester (…) En revanche, Moise Kean peut jouer demain. Rafinha a montré de bonnes choses à l'entraînement. Il aura déjà la possibilité de jouer demain ».

Sur un éventuel turn-over contre Nîmes

« C’est mon défi d’être ambitieux avec cette équipe. Il faut une équipe ambitieuse et courageuse pour demain. On veut attaquer et ne pas prendre de buts. On veut être prêt pour Manchester. De l’autre côté on doit faire attention pour ceux qui viennent de rentrer de la trêve internationale comme Mbappé et Neymar. Enfin ça change tout dans la récupération que l’on joue à domicile ou à l’extérieur. Ça peut être un casse tête demain mais on veut pousser l’équipe à gagner avant Manchester ! »

Retranscription : Canal-Supporters et compte Twitter du PSG

