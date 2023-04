PSG, Stade de Reims - Mercato : Ekitike à Paris, ce serait déjà fini !

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

C'était alors un pari. Pour le PSG qui décidait de mettre le prix, avec option d'achat, pour s'attacher les services de celui que l'on présentait comme une future pépite du football français : Hugo Ekitike. 40 millions d'euros à payer, donc, au Stade de Reims, si le PSG finissait dans les deux premiers de Ligue 1, ce qui sera le cas.

Des prétendants prêts à bouger ?

Personne, alors, ne pouvait imaginer la (triste) suite. Avec quatre buts inscrits seulement (11 au Stade de Reims) et à peine plus de mille minutes disputées. Résultat, et si l'on se fie aux informations du quotidien l'Equipe, le PSG a déjà décidé de se séparer de son attaquant la saison prochaine. "Malgré les promesses tenues l'été dernier, l'échec Ekitike a été acté par la direction. Une porte de sortie lui sera cherchée cet été. Et si le PSG ne change pas de décision d'ici à l'ouverture du marché estival, Ekitike aura des prétendants. Les dirigeants parisiens devront faire des sacrifices sur le transfert ou le pourcentage du salaire pris en charge en cas de prêt, mais les clubs à la recherche d'un élément offensif cet été sont nombreux."