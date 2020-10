PSG, Stade Rennais – Mercato : Kylian Mbappé jette un voile sur l'avenir de Camavinga

Après un Mercato estival 2020 fortement impacté par la crise sanitaire, l'été 2021 pourrait être le carrefour de nombreux dossiers très chauds. Et parmi eux, les cas Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ont de fortes chances de squatter la Une de l'actualité.

Ce matin encore, le quotidien AS relance le dossier Mbappé assurant que celui-ci « pense en blanc ». Le blanc du Real Madrid, bien évidemment. L'attaquant du PSG, tant qu'il n'aura pas prolongé son contrat qui arrive à expiration en 2022, aura les mains libres au sujet de son avenir l'été prochain. Et le Real Madrid serait d'ores et déjà prêt à dégainer une offre de 150 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Difficile d'envisager Mbappé et Camavinga au Real Madrid

Dans l'émission El Larguero sur la Cadena SER, le journaliste Antonio Romero a d'ailleurs confirmé la tendance. « Le Real Madrid a préparé financièrement l'opération pour signer Kylian Mbappé. Si Mbappé avait franchi le pas cet été pour quitter le PSG, le Real Madrid aurait déjà pu le signer sans problème », assure le journaliste.

Une nouvelle qui rend un peu moins probable une offensive madrilène pour Eduardo Camavinga. AS assure en effet que Mbappé serait une priorité plus importante que le second. Et au vu de la cote montante, difficile d'imaginer le Real Madrid pouvoir s'offrir les deux prodiges français en un été. Si le Stade Rennais ne devrait pas manquer de propositions pour Camavinga, la voie qui semblait toute tracée vers le Real Madrid semble un peu plus tortueuse aujourd'hui...