PSG, Stade Rennais - Mercato : un chassé-croisé s'organise entre Pogba et Camavinga

Lionel Messi n’est peut-être pas le dernier grand nom signé par le PSG au mercato estival. Selon L’Équipe, Leonardo travaille toujours sur la piste menant à Paul Pogba, qui ne serait pas contre un départ de Manchester United à un an du terme de son contrat.

Si l’opération venait à capoter, Eduardo Camavinga plairait toujours aux décideurs du club de la capitale. Toujours d’après le quotidien sportif, le Stade Rennais essaye toujours de lui arracher une prolongation, mais lui semble plutôt enclin à patienter afin de partir libre, dans un an. Et le PSG est une piste qui ne le laisserait pas non plus insensible.

Si les dirigeants du SRFC se sont montrés exigeants à son sujet à la fin du printemps, ils pourraient finalement accepter de le libérer pour un montant avoisinant les 30 M€, ce qui ne paraît pas rédhibitoire, voire un peu moins au cas où des joueurs figureraient dans la transaction. Il reste deux semaines pour trouver une solution.

