PSG, Stade Rennais, OGC Nice, RC Lens – Mercato : Campos travaille déjà au remplacement de Kalimuendo et d'Icardi

Arnaud Kalimuendo (20 ans) potentiellement sur le départ (Leeds, Stade Rennais, OGC Nice), Mauro Icardi poussé vers la sortie et courtisé par Monza, le PSG cherche actuellement à faire une place dans son secteur offensif pour rajouter un attaquant en plus de Kylian Mbappé, Neymar Jr, Pablo Sarabia et Hugo Ekitike.

Si l'on en croit L'Equipe, Luis Campos a déjà les idées claires pour combler les demandes de Christophe Galtier et lui amener un profil supplémentaire afin d'enrichir sa palette. Longtemps sur des attaquants de position forts dos au but et dans la surface (Scamacca, Lewandowski), le Portugais a fait évoluer ses plans depuis l'arrivée d'Ekitike.

En effet, le buteur parisien souhaité en cas de départ de Kalimuendo ET Icardi sera un joueur « complet et pouvant évoluer à plusieurs postes ». Sans qu'aucun nom ne soit cité par le quotidien, le PSG aurait déjà une idée en tête pour cette « perle rare ». Il pourrait s'agir du portugais Gonçalo Ramos (Benfica, 21 ans) qui correspond au profil cité et dont le nom a déjà circulé. Un joueur également courtisé par Wolverhampton et Newcastle selon Nicolo Schira.