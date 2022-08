Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Et si le dossier Arnaud Kalimuendo (PSG, 20 ans) devenait un sujet de discorde dans le couple Luis Campos – Christophe Galtier à Paris ? Ce n'est pas complètement impossible... S'il est très proche du chasseur de tête portugais, le nouveau coach du PSG n'a jamais été un « béni oui-oui » et, selon le site 90min, il ne partage pas complètement l'avis de Campos sur le cas de l'ancien Lensois.

Kalimuendo est aussi face à un vrai dilemme

En effet, alors que le conseiller de Nasser Al-Khelaïfi cherche à réaliser des ventes à tout prix afin de continuer ses emplettes, l'ancien dirigeant de Monaco et du LOSC se dit qu'un départ d'Arnaud Kalimuendo vers Leeds pour un peu plus de 25 M€ serait une bonne idée. De son côté, Christophe Galtier aimerait bien pouvoir conserver l'ancien Lensois, qu'il a même fait passer devant Mauro Icardi dans sa hiérarchie.

Egalement courtisé par le Stade Rennais et l'OGC Nice, Arnaud Kalimuendo est de son côté tiraillé par deux sentiments : la volonté de rester dans son club formateur et de s'y imposer (à condition qu'on lui fasse une vraie place dans le groupe!) et la tentation de découvrir la Premier League avec le club du Yorkshire. En pleine réflexion, « Kali » n'a pris aucune décision.