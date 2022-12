PSG – Strasbourg : Ménès défend Neymar en détruisant Turpin et calme le Real Madrid pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Sur son blog en vidéo, Pierre Ménès est revenu sur les faits de jeu importants de la victoire du PSG face au RC Strasbourg (2-1). Le chroniqueur a notamment trouvé des circonstantes atténuantes à Neymar Jr après son exclusion... prenant le parti de fracasser Clément Turpin, l'arbitre du match.

« Turpin ? En Ligue 1, il refait le barbot ! »

« Alors Monsieur Turpin... Quand il est en Coupe du Monde, il bouge pas une oreille mais quand il revient en Ligue 1, il refait le barbot. Ce n'est même pas que je conteste les deux cartons jaunes reçus par Neymar mais le premier pour la main dans le visage de Thomasson alors qu'une minute avant le même Neymar prend une main au visage par Nyamsi... Quand on sait que ce même Neymar a déjà subi cinq ou six fautes sans que Monsieur Turpin ne sorte de carton... Il y a deux arbitrages. Cela veut dire quoi ? Neymar on peut le matraquer mais s'il fait deux fautes, lui prend un rouge ? Je ne trouve pas ça normal – pour ne pas dire scandaleux – et cela vient du soi disant meilleur sifflet français ! »

« Regardez l'investissement de Mbappé au PSG et fermez vos gueules »

Et Pierre Ménès est également revenu sur le penalty de Kylian Mbappé à la 94e minute du match, espérant que ce dernier et la joie qui a suivi feraient taire les rumeurs : « J'aimerais bien que les gens se souviennent de la joie de Mbappé quand il a transformé ce penalty face à Strasbourg. Quand on lit toutes les semaines qu'il a demandé ci ou ça pour aller au Real, regardez bien la joie de Mbappé et son investissement au PSG et fermez vos gueules ! »