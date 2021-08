PSG - Mercato : fier d'avoir Messi, Pochettino refuse de s'exprimer sur le cas Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Sur l'arrivée rêvée de Lionel Messi

« Comme tous les joueurs, le club et les supporters, on ressent l'enthousiasme et l'aspect positif de l'arrivée de Messi. Comme tout entraîneur, j'aime avoir les meilleurs joueurs pour relever le niveau de l'effectif (…) Je tiens à souligner le travail de Nasser, de Leonardo et de l'ensemble du club qui a fait preuve d'une grande collaboration pour amener à Paris un joueur de ce niveau-là. Je me ressens avec la même responsabilité que de mes précédents clubs. On fera le maximum. On a de grands joueurs. A nous le staff de faire un collectif, une véritable équipe pour briller et atteindre nos objectifs ».

Son mode d'emploi pour faire un collectif

« On a un groupe de joueur très talentueux. Le talent doit se mettre au service de l'équipe. C'est notre principal défi de mettre ces talents au service du groupe. Les gens doivent ressentir qu'on est une équipe costaude. Pas seulement sur les réseaux sociaux mais aussi dans l'exigence ».

Sur le calendrier de reprise de Lionel Messi

« Leo n'a fait que son deuxième entraînement après la finale de la Copa America il y a un mois. Pour l'instant, on fait connaissance. On y va pas à pas. La priorité c'est qu'il se sente bien et qu'il soit dans les meilleurs conditions pour démarrer. On verra plus tard quand il sera prêt (...) Tout le monde l'a vu, Leo a eu une réception extraordinaire de la part de tout le monde. Leo est quelqu'un de spécial. Nous sommes un staff à l'écoute des joueurs, savoir ce qu'ils pensent et sentent. On attendra le meilleur moment pour savoir quand il sent que c'est bon moment ».

Sur son admiration à l'égard de Lionel Messi

« C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. J'avais de l'admiration pour lui même si on était à distance. Tout le monde connait la rivalité entre l'Espanyol et le Barça mais je l'ai toujours apprécié. Leo, c'est quelqu'un qui apporte une énergie incroyable. Aujourd'hui, on sent qu'il est heureux, qu'il est mature. On est là pour faire un travail ensemble. »

Sur l'avenir de Kylian Mbappé

« Je ne veux pas parler de ce qu'a dit le président (au sujet de Kylian). C'est mon supérieur hiérarchique. Comme le directeur sportif. Ce n'est pas à moi de commenter. Il n'y a rien à me dire et à me garantir. Kylian est un joueur à nous. »

Sur la profusion de biens avec Messi et le risque pour Mbappé

« Je ne suis conseiller de personne. Je suis entraîneur du PSG et je veux avoir les meilleurs joueurs avec moi. Il n'y a pas d'overbooking. L'effectif est très bien équilibré. L'arrivée de Léo produit quelque chose dans le club et dans la ville. C'est l'arrivée du ou de l'un des meilleurs joueurs au monde. Ce qu'il a produit dans la ville doit se traduire dans l'équipe. Kylian est aussi l'un des meilleurs joueurs au monde. Ce sont justement à nous de trouver une fluidité dans l'utilisation de tous ces talents. »

Sur l'avenir de Mauro Icardi

« De la même façon que tous les autres joueurs de l'effectif, il en fait partie. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses dans le football mais il est là. »

Sur le choix du numéro 1 entre Navas et Donnarumma

« Doucement, on y va tranquillement. Il y a pleins de choses qu'on doit résoudre avant. Tout cela viendra avec le temps. »

Point santé : Sergio Ramos retour en septembre En marge de la conf' de Mauricio Pochettino, le PSG a communiqué son point santé. Sergio Ramos, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Juan Bernat ainsi qu'Alexandre Letellier et Teddy Alloh sont tous forfaits pour le match face à Strasbourg. Le club a annoncé les retours de Ramos et Dagba pour après la trêve internationale de septembre. Gueye reprendra lui la semaine prochaine. Beaucoup de joueurs, dont Lionel Messi, sont rentrés tardivement de congés et ne sont pas sûrs de figurer dans le groupe.